Ddl sicurezza, Meloni: "Chi commette reati non può essere risarcito. Basta paradossi"

La premier Giorgia Meloni, sul suo profilo X, ha pubblicato un post in cui spiega l'idea alla base di uno dei temi principali del nuovo disegno di legge sulla sicurezza, approvato mercoledì nel Consiglio dei ministri: "Mi aggredisci. Mi difendo. E dovrei risarcirti io? Non è giusto. Con l'ultimo ddl sicurezza introduciamo una regola di puro buon senso: chi subisce un danno mentre sta commettendo un reato non può chiedere alcun risarcimento, né possono farlo i suoi familiari. Chi viola la legge non può pretendere di essere risarcito da chi si è difeso. Lo Stato sta dalla parte delle persone perbene. Non dei criminali". A corredo del post della presidente del Consiglio è allegata anche una foto che la ritrae e la scritta "Basta paradossi! Chi commette un reato non può pretendere un risarcimento per i danni subiti mentre delinque".