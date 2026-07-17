Mario Roggero, Anm: "La legge prevede la legittima difesa, non la vendetta privata | Da Crosetto accuse odiose"

"Abbiamo grande rispetto verso il principio di autonomia e indipendenza della magistratura, e non entriamo nel merito delle singole sentenze. Però una cosa vorrei dirla con chiarezza - ha aggiunto Tango -. I giudici in tre gradi di giudizio e in modo convergente hanno applicato la legge, come è giusto che sia, perché è questo il ruolo che l'ordinamento assegna loro. Trovo quindi sorprendenti le dichiarazioni di un ministro, che invoca addirittura il potere del giudice di innovarle, compito che spetta unicamente al legislatore, delegittimando al tempo stesso la magistratura con accuse di doppiopesismo tanto odiose quanto generiche".