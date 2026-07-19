Mario Roggero, la moglie Mariangela: "L'ultimo abbraccio davanti al carcere, per me è un incubo | A Mattarella chiedo un atto di umanità"

Nelle ultime ore la famiglia di Mario Roggero è stata investita dal frullatore mediatico e giudiziario. "Dopo la decisione della Cassazione, e la condanna definitiva, abbiamo vissuto le ultime ore insieme, sapendo che il tempo stava per scadere", ha raccontato Mariangela Sandrone. "C'era l'attesa angosciante dell'ordine di carcerazione, e la consapevolezza di dover dire addio alla nostra normalità". Poche ore dopo, venerdì, lo ha accompagnato al cancello del carcere di Bollate: "Ci siamo stretti forte. Gli ho detto di rimanere forte come è sempre stato, di non lasciarsi andare, e che noi faremo tutto il possibile per non lasciarlo solo", ha ricordato. "Non servivano troppe parole, nei nostri occhi pieni di lacrime c'erano cinquant'anni di vita insieme, che avremmo voluto festeggiare proprio il prossimo ottobre. E la promessa che questa non è la fine".