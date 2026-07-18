Le parti civili non hanno ricevuto risarcimenti da Mario Roggero, l'avvocato: "Pronti a pignorare"

I 10mila euro di provvisionale nei confronti di Modica risultano essere stati pagati, come confermato dall'avvocata Carla Montarolo. Restano le altre somme, più il capitolo dei risarcimenti in sede civile, che si apre ora che la sentenza è divenuta definitiva. C'è da valutare anche l'ammontare esatto della raccolta fondi che il gioielliere aveva promosso dopo la condanna in primo grado e ha più volte rilanciato: "Non sappiamo esattamente quanto abbia raccolto, ma sono somme considerevoli: la raccolta fondi l'aveva pubblicizzata sia per le spese legali che per le parti civili. Peccato che non abbia mai pagato niente". Nel ddl Sicurezza da poco entrato in vigore, una norma ribattezzata "salva Roggero" esclude il risarcimento per chi reagisce a determinati reati. Ma la norma, spiega l'avvocato Caruso, non avrebbe comunque avuto effetto in questo caso: "riguarda l'eccesso colposo di legittima difesa e questo non è un eccesso colposo".