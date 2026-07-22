Non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo hanno deciso in parallelo i tribunali di Torino e di Milano, che hanno respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena presentata dai difensori del 71enne di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. Secondo i togati non ci sarebbero "circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente". Gli atti ora passano ora al Tribunale di sorveglianza, alla procura generale della Corte d'Appello di Torino e all'Ufficio di sorveglianza di Milano.