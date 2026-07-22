Mario Roggero resta in carcere, tribunali di Torino e Milano respingono il differimento della pena: cosa succede ora
Secondo i togati dei tribunale di Torino e di Milano non sono emersi elementi "urgenti" per sospendere la pena. E la misura è da applicare a pene più brevi
Mario Roggero e la moglie Mariangela Sandrone all'ingresso del carcere di Bollate © IPA
Non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo hanno deciso in parallelo i tribunali di Torino e di Milano, che hanno respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena presentata dai difensori del 71enne di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. Secondo i togati non ci sarebbero "circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente". Gli atti ora passano ora al Tribunale di sorveglianza, alla procura generale della Corte d'Appello di Torino e all'Ufficio di sorveglianza di Milano.
Le motivazioni del giudice: "Misura non urgente e per pene di durata contenuta"
Come ha osservato il giudice nelle motivazioni del rigetto, il beneficio richiesto è previsto per situazioni diverse da quella in esame, dato che è destinato ai casi in cui l'esecuzione della condanna non sia ancora iniziata e, in genere, riguardi pene di durata contenuta. Nel caso di Roggero, al contrario, la detenzione è già in corso dopo il suo ingresso nel carcere di Bollate. E soprattutto il "differimento risulta funzionalmente destinato a impedire, in caso di pene detentive brevi, la vanificazione di un eventuale provvedimento clemenziale che potrebbe intervenire tardivamente". Se la pena da scontare è breve, infatti, c'è il rischio concreto che il condannato finisca di scontare tutta la prigione prima che la decisione sulla grazia venga presa
Nel provvedimento, il togato ha aggiunto inoltre che non sono emersi elementi di particolare urgenza o necessità tali da giustificare un intervento immediato e che le valutazioni sull'eventuale differimento dovranno essere rimesse al Tribunale di sorveglianza. Quest'ultimo potrà decidere, ha scritto il giudice, anche sulla base delle motivazioni della sentenza di Cassazione, non ancora pubblicate.
Il no di Milano: "Inammissibile"
Una identica istanza era stata presentata al tribunale di sorveglianza di Milano. L'esito è stato però il medesimo: "Inammissibile". L'atto rileva che il caso "è stato sollevato dinanzi alla Corte di Cassazione, conflitto negativo di competenza in relazione all'istanza" del 17 luglio presentata al tribunale e all'Ufficio di sorveglianza di Torino, trasmessi per competenza il 20 luglio a Milano. Il conflitto negativo si verifica quando due o più giudici rifiutano contemporaneamente di trattare una causa, dichiarandosi reciprocamente incompetenti. I giudici meneghini hanno ribadito, come i colleghi torinesi, che "il differimento è applicabile nei casi in cui l'esecuzione della pena non sia ancora iniziata".
La speranza della figlia: "Domiciliari o grazia"
"È una questione che stanno seguendo i nostri legali. Manteniamo la speranza che ci sia comunque una soluzione, che sia la concessione dei domiciliari o la grazia, anche tenuto conto della sua età". Sono le prime parole di Laura Roggero, figlia del gioielliere di Grinzane Cavour (Cuneo), dopo la notizia del doppio rigetto da parte dei tribunali di Torino e di Milano.
Cos'è il differimento della pena
Il differimento della pena (o rinvio dell'esecuzione) è un istituto giuridico che permette a una persona condannata con sentenza definitiva di rimandare l'ingresso in carcere o la continuazione della detenzione. Può essere obbligatorio - per donne incinte o con figli piccoli - o facoltativo per gravi motivi di salute o se è in corso la valutazione di una domanda di grazia. Proprio a quest'ultima casistica si erano appellati i difensori di Roggero, che alla richiesta avevano allegato una lettera della moglie di Roggero - Mariangela Sandrone, in cui la condanna e la detenzione erano definite "una sorta di ergastolo" per il gioielliere.