Caso Roggero, i legali: "Sospendete la condanna in attesa delle novità sulla grazia"
Mossa dei legali del gioielliere del cuneese in cella a Bollate dopo aver ucciso due rapinatori. Presentata a Milano l'istanza di differimento della penadi Alessandra Rolla
Vivono aggrappati alla speranza i famigliari di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, Cuneo, detenuto nel carcere di Bollate dopo la sentenza di condanna a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori in fuga dal suo negozio il 28 aprile del 2021. Oggi il tribunale Torino deciderà sulla istanza di differimento della pena