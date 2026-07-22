SI DECIDE SULLA SCARCERAZIONE

Caso Roggero, i legali: "Sospendete la condanna in attesa delle novità sulla grazia"

Mossa dei legali del gioielliere del cuneese in cella a Bollate dopo aver ucciso due rapinatori. Presentata a Milano l'istanza di differimento della pena

di Alessandra Rolla
22 Lug 2026 - 12:46
01:32 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

Vivono aggrappati alla speranza i famigliari di Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour, Cuneo, detenuto nel carcere di Bollate dopo la sentenza di condanna a 14 anni e 9 mesi per l’omicidio di due rapinatori in fuga dal suo negozio il 28 aprile del 2021. Oggi il tribunale Torino deciderà sulla istanza di differimento della pena

mario roggero
caso
legittima difesa
eccesso di legittima difesa