Risarcimenti, quando i ladri diventano "vittime": ecco i casi precedenti a Mario Roggero

Ad esempio Franco Birolo, tabaccaio di Civè di Correzzola, in provincia di Padova, uccise un ladro moldavo nel 2012 e fu condannato in primo grado a pagare 325mila euro alla famiglia della vittima. L'anno successivo venne assolto in appello e nel 2018 la Cassazione dichiarò inammissibile il ricorso dei familiari: nessun risarcimento dovuto, anche se Birolo aveva già sborsato oltre 120mila euro in spese legali. Stessa sorte per Mario Cattaneo, oste di Casaletto Lodigiano, che uccise un ladro romeno nel 2017 e fu assolto sia in primo grado sia in appello con formula piena. Sono i casi che dimostrano come l'esito, in questo tipo di processi, dipenda quasi sempre da un solo elemento: se al momento della reazione il pericolo fosse ancora "attuale".