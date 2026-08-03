Grosseto, condannato a un anno e nove mesi per aver rubato... 18 cioccolatini

A raccontare l'incredibile vicenda è Il Tirreno. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo si sarebbe introdotto nella villa dopo aver sfondato la porta d'ingresso con un violento calcio. Una volta dentro, però, l'attenzione del ladro non si è diretta verso gioielli, contanti oppure oggetti di particolare valore bensì verso una ciotola di dolciumi. Decisamente galeotta, perché a incastrare definitivamente l'autore del furto sono stati proprio quei 18 cioccolatini, descritti come "molto particolari" dal padrone di casa perché di marca pregiata e acquistati in Svizzera.