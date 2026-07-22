Stando a quanto raccontato finora da chi era presente sulla nota spiaggia toscana, la coppia si era recata a Cala di Forno in un'area protetta con il loro cane, nonostante ci siano ferrei divieti d'accesso agli animali domestici proprio per evitare situazioni di pericolo. Il pastore tedesco, probabilmente a causa delle alte temperature, avrebbe iniziato a star male dopo poco: "Era chiaramente disidratato, in forte sofferenza e in preda a quello che sembrava essere un colpo di calore", ha raccontato una testimone a La Nazione. Le sue condizioni hanno subito allarmato i presenti, che si sono messi a disposizione per aiutare la coppia. A quel punto i due padroni si sono allontanati per andare a cercare soccorso, dicendo agli altri turisti che non avevano mai visto l'animale in quelle condizioni e che sarebbero andati a prendere dell'acqua, ma non hanno più fatto ritorno. Gli altri bagnanti hanno tentato in tutti i modi di salvare il cane, ma un malore ha stroncato l'animale dopo tre crisi convulsive.