Il Tar dà ragione alla cornacchia aggressiva di Pordenone: "Non va abbattuta"

Tutto ha inizio nella scorsa primavera, quando una cornacchia aveva assunto atteggiamenti aggressivi nei confronti dei passanti in un'area urbana di Pordenone, presumibilmente per proteggere il nido e i piccoli. Dopo alcune segnalazioni e interventi di monitoraggio, il sindaco Alessandro Basso aveva firmato un'ordinanza che autorizzava l'abbattimento dell'animale per motivi di sicurezza pubblica. Il provvedimento era stato contestato tra gli altri da alcune associazioni animaliste, che avevano presentato ricorso sostenendo che esistessero soluzioni alternative e non cruente. Nel frattempo il Comune aveva emanato una seconda ordinanza con contenuti analoghi.