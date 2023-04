Roma, allarme cornacchie a Casal Bernocchi: attaccano i cittadini

L'inviata di "Mattino Cinque News" è a Casal Bernocchi (Roma) dove i cittadini del quartiere sud della periferia romana denunciano la presenza di cornacchie aggressive che planano sui passanti alla ricerca di cibo. L'allarme partito da un gruppo social, è stato lanciato dai residenti che hanno segnalato l'attacco da parte degli uccelli a due donne, ferite alla testa, vicino una delle scuole elementari del quartiere dove le cornacchie hanno scelto di annidarsi.

In collegamento con il programma di Canale 5 c'è Paola, che dopo esser stata aggredita insieme a suo figlio, ha contattato la lega italiana protezione uccelli: "Siamo terrorizzati perché sono stati attaccati più bambini e anche le maestre, una di queste per la paura è caduta ed è finita in ospedale con un braccio rotto. Ho chiamato la Lipu e mi hanno detto di girare con il cappuccio in testa e l'ombrello. Anche altre forze dell'ordine mi hanno risposto che non possono far nulla. Nessuno ci garantisce la rimozione dei nidi dagli alberi adiacenti alle scuole, dove le maestre sono costrette a tenere tutto il giorno le finestre chiuse" ha concluso la donna.