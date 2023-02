Roma, l'invasione di capre nel quartiere del Trullo: pascolano tra i palazzi e salgono sulle auto

L'invasione di capre a Roma sta causando molti disagi nel quartiere del Trullo. Qui gli animali pascolano liberamente tra i palazzi, salgono sulle auto e costringono gli abitanti a barricarsi nei veicoli: "Oramai è pericoloso anche solo circolare in macchina” raccontano a "Mattino Cinque News".

Non bastavano i cinghiali - Le capre scendono da una collinetta, dove hanno creato dei sentieri e si avviano verso le case indisturbatamente, dopo che hanno abbattuto una recinzione che le isolava dal centro abitato. "La maggior parte ormai sono caproni che caricano la gente e sono pericolosi per noi e per loro stessi. - racconta una donna che abita nel quartiere - Noi sappiamo che ci sono e andiamo piano con le auto ma è successo che venissero investiti da chi non è pratico della zona. In più hanno causato svariati danni alle nostre auto e non è giusto dover pagare danni non causati da noi".

"Mi sto occupando di questa storia da sette anni e ho chiesto una mappatura di tutti i terreni - Marco Palma, consigliere dell'11 Municipio - ovviamente, rimettendo una recinzione, tutti questi problemi non ci sarebbero. Ci sono danneggiamenti continui ai veicoli, ma anche aggressioni alle persone, qualcuno è finito in ospedale".