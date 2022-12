Roma, l'allarme dei residenti della Serpentara: "Qui i cinghiali si stanno riprendendo il proprio territorio"

A Nord di Roma è ancora allarme cinghiali. A parlarne alle telecamere di "Mattino Cinque News" sono i residenti del quartiere Serpentara, una zona immersa nel verde: "Qui i cinghiali si stanno riprendendo il proprio territorio. Li incontriamo quotidianamente sia di sera che di giorno, vivono gli spazi verdi del quartiere. Da parte nostra c'è la responsabilità di lasciare a terra la spazzatura che per loro è come una tavola imbandita".

Non solo Serpentara ma anche la centrale Piazza Mazzini dove alcuni residenti hanno filmato una famiglia di cinghiali girare per le bancarelle del mercato del quartiere. "È un problema che va risolto - intervengono i cittadini - l'incontro è anche curioso ma può creare qualche scompenso se si ritrova improvvisamente l'animale difronte. Nonostante questo, siamo preoccupati per quello che succederà dopo l'emendamento, non può essere una soluzione dare un fucile in mano a un cittadino. L'emendamento sicuramente non aiuterà, succedono incidenti di caccia tra cacciatori figuriamoci tra persone formate con un corso".

A essere preoccupati sulla modifica alla bozza della legge di bilancio, approvata dalla maggioranza e che consentirebbe le uccisioni delle specie di fauna selvatica anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto, non sono solo i cittadini ma anche le varie organizzazioni che si occupano di diritti degli animali.