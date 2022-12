La Manovra porta in tavola i cinghiali: potranno essere mangiati quelli cacciati in città

I mammiferi che saranno abbattuti nell'ambito della misura inserita nella Legge di bilancio sulla caccia in città , infatti, saranno sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e, in caso negativo, saranno destinati al consumo alimentare . Lo prevede la versione finale dell' emendamento di Fratelli d'Italia alla Manovra approvato in commissione Bilancio.





Il governo, quindi, nonostante la contrarietà di opposizioni e ambientalisti, ha portato fino in fondo l'emendamento inserito nella legge di bilancio per consentire gli abbattimenti di fauna selvatica per motivi di sicurezza stradale anche in aree protette e in città. Con l'ultima versione dell'emendamento proposto da Fratelli d'Italia, poi, si è saputo che i cinghiali abbattuti saranno sottoposti ad analisi igienico-sanitarie e, se ritenuti scuri saranno, destinati al consumo alimentare.

Ad essere stato approvato dalla commissione Bilancio della Camera è l'emendamento proposto dal deputato Tommaso Foti, inizialmente giudicato inammissibile e poi riammesso tra i "segnalati". La proposta include anche l'adozione di un Piano straordinario quinquennale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica attuabile "mediante abbattimento e cattura".





Bonelli (Verdi): "Estensione caccia? Ci appelliamo all'Ue" - "Questa mattina, con un blitz inaccettabile, la destra in commissione Bilancio ha approvato l'attività venatoria dentro i parchi, dentro le aree urbane. Si potranno cacciare tutti gli animali senza nessuna distinzione. È semplicemente una vergogna. Per questo ci appelleremo all'Unione europea e siamo convinti che l'Unione europea l, come per la normativa sul pos, farà levare questa norma inaccettabile". Così il deputato di Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli, rispondendo ai cronisti davanti a Montecitorio relativamente al via libera dell'emendamento che prevede l'estensione della caccia nelle aree protette e urbane.