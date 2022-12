Cinghiali, caccia libera in città: la proposta di Fratelli d'Italia | "Se superano controlli sanitari, sì al consumo alimentare"

A caccia di cinghiali in città.

E' un emendamento alla Manovra, firmato da Fratelli d'Italia, che apre alla possibilità di abbattimenti di fauna selvatica per motivi di sicurezza stradale anche in aree protette e in centri abitati. La proposta arriva dopo che i cinghiali, in particolare, sono sempre più spesso avvistati in vie e parchi cittadini: ora potrebbero avere i giorni contati. Non solo. Se superano, poi, le analisi igienico sanitarie le "prede" possono anche essere destinate al consumo alimentare. Una proposta inaccettabile per ambientalisti e animalisti che gridano al Far West.