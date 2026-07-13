Ddl caccia, Buconi: "Riforma necessaria, i cacciatori sono ancora bioregolatori della diversità"

“Necessari” è una parola grande. La direttiva europea Uccelli tiene anche conto, all’articolo 9 “Deroghe”, degli usi e delle tradizioni locali. La caccia è un aspetto in cui la tradizione ha una rilevanza importante, al pari di altre azioni umane in altri campi. L’utilizzo di richiami vivi nella caccia agli uccelli migratori è una delle cose più antiche che ci siano, dietro cui ci sono conoscenze che si tramandano di generazione in generazione. Si può farne a meno? Certo, così come si può fare a meno della pizza cotta nel forno a legna. La nuova proposta, di cui tanto si discute, non innova nulla in materia. La direttiva europea Uccelli contempla l’utilizzo di alcuni richiami vivi, ma li consente solo da allevamento. Un conto, quindi, è dire che non si è d’accordo e un altro è dire che sono vietati. Questo non è corretto.