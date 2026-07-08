Le cicogne in Europa sono in pericolo per il troppo "junk food" nelle discariche

Gli studi si sono concentrati sulle popolazioni di cicogne bianche in Polonia: qui, nell'ultimo decennio, questi volatili hanno iniziato a nutrirsi maggiormente con il cibo delle discariche. Anustup Bandyopadhyay, dottorando all'Università di Medicina Veterinaria di Vienna che ha partecipato allo studio, ha sottolineato al quotidiano britannico The Guardian che la crescente produzione globale di rifiuti sta creando nuove opportunità di alimentazione per la fauna selvatica, ma con conseguenze preoccupanti per la loro salute. Attingere dalle discariche comporta certamente un risparmio energetico per gli animali, determinando anche un aumento nella riproduzione della loro specie, ma genera un cambiamento della loro struttura fisica e biologica. Senza dimenticare i pericoli che corrono gli uccelli, poiché nei siti di raccolta dei rifiuti ci sono anche plastica, fili, vetro e metalli pesanti. "Abbiamo scoperto che le cicogne bianche utilizzano le discariche principalmente nel mezzo della stagione riproduttiva, quando aumenta la richiesta di cibo dei pulcini", ha affermato lo scienziato Bandyopadhyay. Ed è proprio nei giovani esemplari di cicogna, come riscontrato dalla ricerca dell'Università di Vienna, che si registrano maggiori danni al sistema genetico e al DNA.