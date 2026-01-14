Junk food, perché vietare pubblicità del "cibo spazzatura" è anche una scelta etica

In Italia a che punto siamo? - Al momento non esistono in Italia norme equivalenti a quelle britanniche per limitare la pubblicità di alimenti ad alto contenuto di grassi, zuccheri e sale rivolta ai bambini o in fasce di protezione specifiche. Non c’è infatti una legge statale che imponga un watershed televisivo o un blocco delle promozioni online per questi prodotti. La disciplina attuale è basata più su auto-regolamentazioni del settore e linee guida generali piuttosto che su un’imposizione normativa diretta. Anzi. Durante i programmi televisivi per bambini, la maggior parte degli spot pubblicitari trasmessi promuove prodotti non conformi agli standard nutrizionali internazionali, con snack dolci e salati ultra-processati molto diffusi. Oltre l’80 % degli annunci relativi ad alimenti in questi contesti è considerato non salutare secondo criteri nutrizionali WHO ed europei. Questi studi sottolineano che i bambini sono particolarmente vulnerabili alla pubblicità perché non riconoscono necessariamente l’intento persuasivo delle campagne commerciali e tendono a sviluppare preferenze alimentari influenzate da ciò che vedono. In altre parole, senza regole più stringenti, i giovani consumatori in Italia rimangono esposti a un volume significativo di messaggi pubblicitari che promuovono cibi poco salutari. Questo può rafforzare abitudini alimentari sbilanciate, contribuendo a mantenere alto il rischio di sovrappeso e obesità infantile nel lungo periodo.