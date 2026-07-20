La compagnia evidenzia inoltre che l'episodio, qualora definitivamente accertato, è riconducibile esclusivamente a comportamenti individuali e non alle politiche aziendali, improntate al rispetto della normativa, della sicurezza della navigazione e della tutela degli animali. Medmar annuncia infine la piena collaborazione con le Autorità impegnate negli accertamenti e rende noto che agirà "in ogni sede competente, sia civile che penale", nei confronti dei responsabili per tutelare la propria onorabilità, la propria immagine e la propria reputazione, riservandosi di chiedere il risarcimento di tutti gli eventuali danni subiti.