Macerata, investe e uccide un cagnolino davanti ai suoi padroni, poi fugge: denunciato

Ha investito un cagnolino, uccidendolo, davanti ai suoi padroni. Poi, senza nemmeno fermarsi, è fuggito a folle velocità. È successo a Petriolo, in provincia di Macerata, dove un 29enne è stato denunciato in stato di libertà e dovrà rispondere dei reati di uccisione di animali e violenza privata.
In auto a folle velocità
Le indagini da parte dei carabinieri di Mogliano sono scattate immediatamente dopo la denuncia-querela presentata lo scorso 8 luglio dalle vittime dell'episodio. I militari hanno così potuto ricostruire la dinamica di quanto accaduto la sera precedente. Secondo quanto accertato il giovane si trovava alla guida della propria auto quando ha imboccato una strada a velocità decisamente sostenuta. Senza nemmeno rallentare, il conducente non si è accorto della presenza di un intero nucleo familiare che lungo la via stava passeggiando insieme al proprio cane, un meticcio di piccola taglia.
Lesioni fatali
L'auto ha travolto in pieno l'animale e il conducente, anziché fermarsi a prestare soccorso o accertarsi delle condizioni dei presenti, ha premuto sull'acceleratore, dandosi alla fuga e facendo perdere le proprie tracce. A causa del violento impatto, il cagnolino ha riportato lesioni gravissime che si sono rivelate fatali. Grazie agli elementi raccolti e alle testimonianze, i militari sono riusciti a identificare l'uomo, residente a Urbisaglia (Macerata), per il quale è scattata la denuncia a piede libero alla procura della Repubblica presso il tribunale di Macerata.