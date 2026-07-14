Macerata, investe e uccide un cagnolino davanti ai suoi padroni, poi fugge: denunciato

L'auto ha travolto in pieno l'animale e il conducente, anziché fermarsi a prestare soccorso o accertarsi delle condizioni dei presenti, ha premuto sull'acceleratore, dandosi alla fuga e facendo perdere le proprie tracce. A causa del violento impatto, il cagnolino ha riportato lesioni gravissime che si sono rivelate fatali. Grazie agli elementi raccolti e alle testimonianze, i militari sono riusciti a identificare l'uomo, residente a Urbisaglia (Macerata), per il quale è scattata la denuncia a piede libero alla procura della Repubblica presso il tribunale di Macerata.