Macerata, spara due colpi contro la vetrata di un'agenzia immobiliare e poi si costituisce: denunciato un 81enne

Momenti di tensione nella mattinata di giovedì a Civitanova Marche, in provincia di Macerata, dove un uomo di 81 anni ha esploso due colpi di arma da fuoco contro la vetrata di un'agenzia immobiliare situata in via Carducci, lungo la statale Adriatica. Secondo una prima ricostruzione, l'anziano sarebbe partito da Pesaro a bordo della propria automobile e avrebbe raggiunto direttamente la sede dell'agenzia Domus Aurea. Una volta parcheggiato, si sarebbe appostato davanti all'ufficio, avrebbe impugnato l'arma e sparato due volte contro la vetrata. Al momento degli spari all'interno dei locali si trovavano cinque persone, tra cui il titolare dell'agenzia. Uno dei proiettili ha colpito la parte bassa della vetrata, mentre l'altro ha raggiunto la zona superiore. Nessuno dei presenti è rimasto ferito. Poco dopo il gesto, l'uomo si è presentato spontaneamente alla Questura di Pesaro, dove si è costituito agli agenti.

