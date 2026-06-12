Napoli, spara al fratello al culmine di una lite: arrestato un 44enne

Al culmine di una lite con il fratello ha esploso diversi colpi di arma da fuoco nel tentativo di colpirlo, senza riuscirci. Poi si è chiuso in casa dove abita con la madre, prima di tentare la fuga a bordo dell'auto venendo però bloccato dai carabinieri. È successo nel pomeriggio di venerdì 12 giugno a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Protagonista un 44enne che è stato arrestato dai militari della compagnia di Giugliano.
I fatti sono accaduti in via Frezza, dove il 44enne per motivi ancora da chiarire avrebbe litigato con il proprio fratello: l'uomo poi avrebbe sparato diversi colpi d'arma da fuoco mentre erano nel cortile condominiale, senza colpirlo ma danneggiando la sua auto. La vittima dell'aggressione è riuscita a fuggire, mentre il 44enne avrebbe esploso almeno 7 colpi dalla finestra dell'abitazione nel tentativo di colpirlo. I militari sono arrivati e al suono delle sirene l'aggressore si è messo in auto per tentare di fuggire, ma è stato subito bloccato e arrestato.