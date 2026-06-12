Napoli, spara al fratello al culmine di una lite: arrestato un 44enne

I fatti sono accaduti in via Frezza, dove il 44enne per motivi ancora da chiarire avrebbe litigato con il proprio fratello: l'uomo poi avrebbe sparato diversi colpi d'arma da fuoco mentre erano nel cortile condominiale, senza colpirlo ma danneggiando la sua auto. La vittima dell'aggressione è riuscita a fuggire, mentre il 44enne avrebbe esploso almeno 7 colpi dalla finestra dell'abitazione nel tentativo di colpirlo. I militari sono arrivati e al suono delle sirene l'aggressore si è messo in auto per tentare di fuggire, ma è stato subito bloccato e arrestato.