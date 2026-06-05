Roma, uccide la madre e nasconde il cadavere: fermato 48enne

Una donna di 78 anni è stata uccisa dal figlio di 48 anni a San Vittorino, periferia Est di Roma, al culmine di una lite. Le indagini dei carabinieri sono scattate dopo una denuncia di scomparsa da parte dei familiari. Gli inquirenti hanno ascoltato l'uomo che ha ammesso le sue responsabilità. Il 48enne è ora in stato di fermo in caserma per l'accusa di femminicidio. Il corpo - su indicazione dell'uomo - è stato trovato in un manufatto in cemento dove lo aveva nascosto. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Maurizio Arcuri.