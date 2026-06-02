Roma, accoltella a morte il vicino durante una lite: fermato 18enne

Una lite condominiale è degenerata in un omicidio nella tarda serata di martedì 2 giugno a Roma. A perdere la vita un uomo di 58 anni che, secondo le prime ricostruzioni, è stato colpito alla gola. È accaduto in via Villastellone in zona Primavalle. La polizia ha fermato il presunto autore: si tratta di un 18enne di origini colombiane. Dalle prime informazioni già in passato tra i due ci sarebbero state discussioni. Sul posto le volanti della questura di Roma, la squadra mobile, la polizia scientifica e il commissariato Aurelio.