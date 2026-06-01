Foggia, indagato per omicidio stradale il 16enne fuggito con l'auto a un posto di blocco

Un 16enne indagato per omicidio stradale dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Bari. Si tratta del ragazzo che si trovava alla guida dell'auto uscita fuori strada e in cui ha perso la vita un suo coetaneo. E' questo il provvedimento emesso dopo le prime indagini svolte dagli investigatori, in seguito al terribile schianto accaduto nel Foggiano.



Cinque adolescenti tra i 14 ed i 17 anni viaggiavano su una vettura a notte fonda, quando all'improvviso hanno visto una pattuglia dei carabinieri che facevano un posto di blocco e si sono dati precipitosamente alla fuga ma la vettura sulla quale si trovavano è sbandata per l'eccessiva velocità, schiantandosi contro un guard rail. Un diciassettenne ha perso la vita e gli altri passeggeri, tutti minorenni, sono rimasti feriti, anche se in modo non grave. E' successo ad Orta Nova, nel Foggiano, i cinque ragazzi erano tutti del posto, stavano viaggiando su una station wagon con targa polacca, che era regolarmente assicurata a e non risulta rubata. Alla guida uno di loro, di sedici anni, sprovvisto chiaramente di patente di guida per l'auto a causa dell'età. Il programma probabilmente doveva essere quello di una serata brava, tutti avevano un tasso alcolemico molto elevato mentre due di loro sono risultati positivi al test dei cannabinoidi ma il programma si è interrotto quando hanno visto i militari dell'Arma, impegnati in un posto di controllo. Così sono fuggiti a grande velocità. Inseguiti dalla gazzella dei carabinieri hanno imboccato a velocità folle una curva, finendo fuori strada e schiantandosi contro un guardrail che è stato fatale.