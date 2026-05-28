Viareggio, investì e uccise ladro che l'aveva derubata: chiesto l'ergastolo per imprenditrice

Inoltre nell'udienza la perizia psichiatrica sulla Dal Pino ha escluso il vizio di mente per la donna, ritenendola pienamente capace di intendere e volere. Redatta dal neurologo Stefano Ferracuti di Roma e dallo psichiatra Renato Ariotti di Bologna, la perizia era stata depositata a fine aprile. I due professionisti sono stati ascoltati in aula giovedì e la corte ha chiuso l'istruttoria dibattimentale. Giovedì mattina il pubblico ministero Sara Polino ha ascoltato la difesa della donna, guidata da Enrico Marzaduri, e i legali di parte civile, gli avvocati Enrico Carboni e Gianmarco Romanini.