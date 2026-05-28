L'OMICIDIO A SETTEMBRE 2024

Viareggio, investì e uccise ladro che l'aveva derubata: chiesto l'ergastolo per imprenditrice

Nell'udienza la perizia psichiatrica sulla Dal Pino ha escluso il vizio di mente per la donna, ritenendola pienamente capace di intendere e volere

28 Mag 2026 - 14:16
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Il pubblico ministero Sara Polino ha chiesto l'ergastolo per Cinzia Dal Pino, l'imprenditrice balneare di 65 anni imputata di aver ucciso nel settembre 2024 a Viareggio, in provincia di Lucca, investendolo più volte a bordo di un suv, il 52enne marocchino Noureddine Mezgui che le aveva rubato poco prima la borsa. Secondo l'accusa, Dal Pino "non ha tentato di fermare l'uomo, ma di aggredirlo e sopraffarlo", agendo con "volontà omicidiaria" e con l'intento di "punirlo come forma di giustizia privata", ha sostenuto in aula la pm al termine dell'istruttoria. 

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Escluso il vizio di mente

 Inoltre nell'udienza la perizia psichiatrica sulla Dal Pino ha escluso il vizio di mente per la donna, ritenendola pienamente capace di intendere e volere. Redatta dal neurologo Stefano Ferracuti di Roma e dallo psichiatra Renato Ariotti di Bologna, la perizia era stata depositata a fine aprile. I due professionisti sono stati ascoltati in aula giovedì e la corte ha chiuso l'istruttoria dibattimentale. Giovedì mattina il pubblico ministero Sara Polino ha ascoltato la difesa della donna, guidata da Enrico Marzaduri, e i legali di parte civile, gli avvocati Enrico Carboni e Gianmarco Romanini. 

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