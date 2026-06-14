Cacciatore spara a una quaglia ma centra e ferisce un runner

Voleva colpire una quaglia con il proprio fucile a pallini e invece avrebbe centrato un runner, ferendolo in maniera non grave. L'episodio è accaduto in provincia di Pordenone, nei pressi di una "zona cinofila". Secondo una prima ricostruzione a sparare sarebbe stato un cacciatore impegnato in un'attività di addestramento. L'uomo avrebbe sparato un colpo a pallini con un fucile di sua proprietà, regolarmente detenuto, nel tentativo di colpire una quaglia libera nel campo. Alcuni pallini però avrebbero raggiunto il runner che ha riportato fortunatamente solo ferite superficiali. Dopo le prime cure del personale del 118, l'uomo è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Non è in pericolo di vita. L'area di sparo risulterebbe segnalata da cartelli e dal regolamento esposto all'ingresso. Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri.