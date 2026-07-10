Ancona, donna uccisa in casa a coltellate dall'ex compagno

Una donna di 33 anni è stata uccisa a coltellate al culmine di una lite con l'ex compagno. Il delitto si è consumato in un'abitazione di via Bramante a Loreto, in provincia di Ancona. Secondo le prime informazioni, l'allarme sarebbe stato dato al 112 da alcuni residenti che avrebbero visto l'uomo, un 35enne, barcollare in strada mentre diceva di aver ucciso la sua ex compagna. Il presunto assassino è stato fermato dai carabinieri e portato nella caserma di Porto Recanati, nel Maceratese.