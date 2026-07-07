Bari, trascinarono con l'auto il loro cane: per gli ex padroni multa da 16mila euro

"È stato determinante l'intervento di due cittadini che increduli hanno assistito alla scena e chiamato le forze dell'ordine", ha ricostruito l'associazione animalista. "All'arrivo della polizia locale di Cassano delle Murge il cane, di nome Rambo, era gravemente ferito e dolorante. Il ricovero in una clinica veterinaria ha evidenziato oltre a un grave stato di stress e paura, profonde lesioni sanguinanti alle zampe e all'addome dovute allo sfregamento provocato dal trascinamento". Il cane, sequestrato e collocato nel canile comunale di Cassano delle Murge, è stato poi adottato.