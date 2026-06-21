L'amministrazione comunale di Baricella ha deciso di intervenire direttamente per favorire le adozioni. Il sindaco Omar Mattioli ha spiegato come la situazione abbia assunto i contorni di una vera emergenza, sia sotto il profilo umano che organizzativo. "La prematura scomparsa del cinquantaduenne Fravezzi ha lasciato un grande vuoto e una situazione d'emergenza. I suoi 16 amatissimi cani, 9 adulti e 7 cuccioli, sono rimasti improvvisamente soli. Dopo la mobilitazione della Polizia Locale per accudirli nelle prime fasi, gli animali hanno ora bisogno di trovare una famiglia stabile che possa donare loro l'affetto che meritano. - ha spegato il primo cittadino - Come amministrazione di Baricella abbiamo preso a cuore la loro situazione e lanciato un appello urgente per promuovere le adozioni. Attualmente, la gestione di un numero così importante di animali comporta una spesa complessa e non indifferente per le casse pubbliche, oltre 5mila euro al mese, fondi dei contribuenti che il Comune vorrebbe poter destinare alle priorità del territorio. Per questo motivo, trovare una casa a questi splendidi animali è diventato fondamentale”.