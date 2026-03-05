Uno degli esempi più recenti arriva dalla Spagna, che nel 2023 ha approvato una legge dedicata alla tutela degli animali e al loro benessere: chi desidera vivere con un cane debba seguire un breve corso di formazione e superare un test finale. Il corso, gratuito e accessibile online, dura alcune ore e affronta temi fondamentali: l'etologia del cane, i suoi bisogni psicofisici, le basi dell'educazione e della socializzazione e le responsabilità legali del proprietario. Una volta ottenuto l'attestato, il proprietario deve inoltre stipulare un'assicurazione per tutta la vita dell'animale. La legge introduce anche altre misure significative, come restrizioni sulla riproduzione domestica non controllata e nuove regole sulla vendita degli animali per contrastare il fenomeno degli abbandoni e delle cucciolate improvvisate.