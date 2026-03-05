Fashion Week e non solo: da Fedez a Demi Moore tutti pazzi per i  mini-dog

Piccolo e bello, dunque. Specie se si tratta di celebrities e Un fedele compagno da portare sempre con sé, con - magari - una propria pagina social, un griffato guardaroba personale, copertine patinate e una vita mondana da far invidia. Nel caso di un cane vip, s'intende. Preferibilmente un chihuahua, il cane più piccolo al mondo per le sue dimensioni ridottissime e il peso che va da uno a tre chili. Proprio Pilaf di Demi Moore insegue il record, mentre fu Paris Hilton a rendere celebre la razza, con Tinkerbell e tutti gli altri nel tempo in suo possesso. Sempre negli Usa anche Britney Spears e Hilary Duff hanno contribuito alla popolarità della razza, in particolare negli anni 2000. Ne possiedono un esemplare anche gli attori Jamie Lee Curtis, Adrien Brody e Mickey Rourke.