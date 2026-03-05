Fashion Week e non solo: da Fedez a Demi Moore tutti pazzi per i  mini-dog

© Tgcom24
A Milano, a Parigi o negli States: è il tempo dell'invasione dei cani di piccola taglia, sfoggiati da vip e influencer sui social come ai piedi delle passerelle e negli eventi mondani più luccicanti
Parola d'ordine mini-dog. L'ultimo a fare il suo debutto abbagliante sotto le luci della ribalta è Maurizio, il chihuahua toy a pelo lungo di Fedez e della compagna Giulia Honegger. Ma la tendenza tra le braccia di vip e influencer invade anche i momenti mondani più fotografati come le fashion week, da Milano a Parigi. Nell'ultima all'ombra della Madonnina, per esempio, protagonisti Pilaf e Princess Iconic, i chihuahua, rispettivamente, della star hollywoodiana Demi Moore e dell'ereditiera Paris Hilton. Anche loro al battesimo di fuoco sotto i flash, ai piedi delle passerelle e alle feste più glamour. Inseparabili accompagnatori, questi cani di piccola taglia, spesso da borsetta, che viaggiano sui jet privati attraversando emisferi e fusi orari. I più critici li assimilano a un qualsiasi "accessorio" moda da sfoggiare, mentre diventano sempre più uno status symbol.
Piccolo e bello, dunque. Specie se si tratta di celebrities e Un fedele compagno da portare sempre con sé, con - magari - una propria pagina social, un griffato guardaroba personale, copertine patinate e una vita mondana da far invidia. Nel caso di un cane vip, s'intende. Preferibilmente un chihuahua, il cane più piccolo al mondo per le sue dimensioni ridottissime e il peso che va da uno a tre chili. Proprio Pilaf di Demi Moore insegue il record, mentre fu Paris Hilton a rendere celebre la razza, con Tinkerbell e tutti gli altri nel tempo in suo possesso. Sempre negli Usa anche Britney Spears e Hilary Duff hanno contribuito alla popolarità della razza, in particolare negli anni 2000. Ne possiedono un esemplare anche gli attori Jamie Lee Curtis, Adrien Brody e Mickey Rourke.
Ma anche volpini, bassotti, barboncini, terrie, pinscher, carlini e french bulldog. A quest'ultima razza è, per esempio, molto legata Lady Gaga. I suoi Koji e Gustav furono vittime, nel febbraio 2021, a Los Angeles, di un rapimento a scopo di estorsione con happy ending.
L'ultimo a fare la sua apparizione da star è Maurizio, il chihuahua toy di Fedez. In buona - e illustre - compagnia. E cresce sempre più la community di orgogliosi proprietari dei cani di piccola taglia, che sono vivaci, affettuosi, intelligenti, ma soprattutto dotati di una forte personalità.
Ma come si spiega, comunque, la presenza crescente di cani di piccola taglia nelle case degli italiani? La prima ragione è legata allo stile di vita sempre più diffuso, dettato da ritmi e spazi metropolitani, a cui i pet più piccoli sono meglio adattabili. E così eccoli spopolare, in particolare, nelle grandi città come Roma e Milano.