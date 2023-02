Usa, una donna fa causa a Lady Gaga per 500mila dollari: reclama la ricompensa dei cani rubati

Una donna le ha fatto causa per 500mila dollari reclamando la ricompensa promessa dalla popstar per la restituzione dei suoi due bulldog francesi rapiti nel 2021. Tuttavia, la persona che la porterà davanti a un giudice per "inadempimento" faceva parte della gang di rapinatori. Dunque oltre al danno, la beffa.

I giornali americani riportano che "l'azione d'inadempimento" è stata avviata davanti a un tribunale di Los Angeles. La donna, Jennifer McBride, tuttavia, fa parte della band di cinque persone accusate di aver commesso il furto durante il quale rimase gravemente ferito seriamente anche il dog sitter della popstar.

Al momento del rapimento dei cani, Lady Gaga si trovava in Italia per girare il film The House of Gucci, e da Roma offrì la ricompensa promettendo di non fare domande a chiunque li avesse restituiti. Ma visto che la somma non è stata pagata la McBride, che li portò indietro consegnandoli a un commissariato di polizia alcuni giorni dopo il furto, ha pensato bene di reclamarla. Oltre al denaro della ricompensa, la donna, ha chiesto anche un milione e mezzo in danni di vario genere.