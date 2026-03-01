Demi Moore a Milano, che taglio di testa e... di peso

© Getty
Nuovo look per l'attrice che ha partecipato alla settimana della moda, non senza uno strascico di critiche
Taglio sbarazzino, occhiali oversize fascianti - anche sotto i raggi di luna - e un fisico sempre più sottile. Ha lasciato il segno la tappa milanese di Demi Moore alla Fashion Week con il suo inseparabile chihuahua, Pilaf. L'attrice 63enne si è, infatti, presentata con un nuovo look alle sfilate milanesi, look da Cat Woman che ha sì bucato il video, ma che ha scatenato anche non poche polemiche, in particolare sulla sua forma fisica. Il "taglio", radicale, per i più critici e salutisti, non è stato solo "di testa". "Demi ha perso troppo peso, con qualche aiutino", si legge sui social a commento delle ultime foto. Una trasformazione meno classica e più futuristica, quasi alla Trinity della trilogia di Matrix, interpretata da Carrie-Anne Moss. Per questo un cambiamento del tutto inaspettato e, a dirla tutta, non troppo apprezzato.
Demi Moore ha sempre giocato con la sua testa e non solo per esigenze di copione. L'abbiamo ammirata nel tempo con lunghissime e foltissime chiome corvino, diventate ormai ventennali, precedute da tagli corti e scompigliati a dare maggior luce all'ovale fino all'iconica testa rasata da soldato Jane. Prova - riuscita, la sua - che si può cambiare testa a tutte le età.
Così, a un mese dall'ultima apparizione pubblica, lo scorso 26 gennaio alla Fashion Week di Parigi, l'attrice stavolta a Milano ha osato di più. Optando per una novità di tendenza non solo tra i vip: l'hydro bob, e cioè un bob medio (taglio di capelli fino al collo, un tempo meglio conosciuto come caschetto o carré, ndr) con riga laterale, dall'effetto più che bagnato, quasi specchiato, un pizzico scompigliato grazie anche alle punte aperte e libere. Una nuova fase estetica, dall'aria vissuta, con un effetto bagnato che rende la chioma extra lucida e lucente, tra l'altro super personalizzata dal suo hairstylist.
Ma a far parlare di più sui social è l'aspetto fisico della star di Hollywood, che a Milano si è presentata alle sfilate vestita di nero, amplificando così l'effetto grissino. La jumpsuit con giacca fitted con zip frontale e pantaloni slim con orlo leggermente svasato e apertura sul fondo accompagnare la camminata su décolleté nere affilate. Ma per qualcuno l'attrice, che ha comunque preferito un make up essenziale, era addirittura irriconoscibile, inguainata in quel completo di pelle aderentissimo alla Cat Woman, appunto. Mise, però, che più che graffiare, preoccupa.
E' vero che Demi Moore ha sempre dichiarato di aver inseguito per anni un ideale di perfezione irraggiungibile e che nell'ultimo periodo aveva assicurato di pensare a "salute, longevità e vivere bene", ma ora la domanda che riecheggia tra i suoi fan va oltre la silouhette ed è diversa: "Come sta realmente?". E sempre più si insinua l'utilizzo di punture anoressizzanti in aggiunta alla sua rigida dieta vegana crudista. Anche se l'attrice ha sempre negato aiutini e ritocchini di ogni tipo.