Demi Moore a Milano, che taglio di testa e... di peso

Taglio sbarazzino, occhiali oversize fascianti - anche sotto i raggi di luna - e un fisico sempre più sottile. Ha lasciato il segno la tappa milanese di Demi Moore alla Fashion Week con il suo inseparabile chihuahua, Pilaf. L'attrice 63enne si è, infatti, presentata con un nuovo look alle sfilate milanesi, look da Cat Woman che ha sì bucato il video, ma che ha scatenato anche non poche polemiche, in particolare sulla sua forma fisica. Il "taglio", radicale, per i più critici e salutisti, non è stato solo "di testa". "Demi ha perso troppo peso, con qualche aiutino", si legge sui social a commento delle ultime foto. Una trasformazione meno classica e più futuristica, quasi alla Trinity della trilogia di Matrix, interpretata da Carrie-Anne Moss. Per questo un cambiamento del tutto inaspettato e, a dirla tutta, non troppo apprezzato.