Demi Moore al contrattacco, la chirurgia non c'entra: ecco come si è preparata alla sfilata... dello scandalo

"Preparazione pre-show", scrive Demi Moore postando uno scatto in cui, a bordo dell'aereo che l'ha portata alle sfilate parIgine, posa con una maschera sul volto insieme alla figlia Scout. E' la "silenziosa" risposta della star alle polemiche sorte dopo la sua apparizione sulla passerella di Fendi pochi giorni fa con il viso quasi irriconoscibile, zigomi altissimi e bocca molto carnosa. In molti l'avevano accusata di essersi vistosamente rifatta. Accuse a cui l'attrice aveva già reagito condividendo una foto senza trucco al termine dello show parigino, dove il volto era tornato normale. Niente punture o ritocchi insomma, solo un'accurata skin routine.

Le foto dello show Fendi, che hanno fatto il giro del web, mostrano in effetti una Demi Moore dal volto innaturale. E tuttavia da sempre l'attrice difende a spada tratta il suo non coinvolgimento nella chirurgia plastica ribadendo di essere naturale al 100%. Che si tratti di verità totale o solo parziale non è possibile saperlo. Certo è che a 58 anni la diva resta una donna dalla incredibile bellezza senza età.

Nel 2019, l'attrice candidata ai Golden Globe per ben due volte, aveva ammesso in un'intervista a The Mirror: "La gravità sta andando in alcune direzioni che non mi piacciono. Ma sento che ciò che posso fare è accettarlo, abbracciare il tutto e non cercare più ciò che non va".

Ma a quanto pare solo in pochi le hanno creduto, soprattutto dopo l'ultima apparizione nell'inedita versione di modella per Fendi dello scorso weekend.

Lei però continua imperterrita a sostenere la sua tesi cercando di mettere a tacere le polemiche in maniera sottile, ovvero mostrandosi al naturale. Basterà a far riceredere i malpensanti?

