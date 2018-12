Demi Moore è di nuovo innamorata... e stavolta di una donna

Da Emilio Estevez a Ashton Kutcher passando per Bruce Willis ... Tra gli "ex" storici dell'affascinante Demi Moore compaiono alcuni tra gli uomini più desiderati di Hollywood. Per non parlare della sua passione per i toyboy, che negli ultimi anni l'ha portata a frequentare una schiera di aitanti under 30. Adesso però sembra che l'iconica attrice di "Striptease" ,56 anni, abbia trovato finalmente la felicità accanto ad un nuovo partner, anzi una nuova partner, la stilista serba 43enne Masha Mandzuka.

Stando a quotidiani come il Daily Mail e il Mirror le due donne si frequenterebbero da un paio di anni. Nei giorni scorsi sarebbero state fotografate insieme mentre facevano acquisti di vestiti per bambini con la figlia di due anni di Masha, Rumi, a cui pare che Demi stia facendo da seconda mamma.



Masha Mandzuka è una stilista di moda, designer e blogger, con un proprio marchio l' "Anda & Masha", nel cuore del fashion world newyorkese, che condivide con una socia, Anda Gentile. Già nel 2015 Demi era stata immortalata ad un evento accanto alle due stiliste, segno questo che la conoscenza tra la Moore e la Mandzuka risale ad almeno 4 anni fa.



Sempre stando a quanto riportato dal Daily Demi vivrebbe già, tra Los Angeles e New York, con la sua nuova girlfriend Masha e chissà che questa relazione saffica non sia davvero quella giusta per dare all'attrice una stabilità sentimentale che finora non sembra aver saputo mantenere.



Demi è stata sposata dal 1980 al 1985 con il musicista Freddy Moore, di cui ha conservato il cognome, poi nel 1987 ha sposato l’attore Bruce Willis, da cui ha avuto tre figli: Rumer, Scout LaRue e Tallulah Belle. Il matrimonio si è concluso nel 2000, e l'attrice, nel 2005, ha sposato Ashton Kutcher, 15 anni più giovane di lei, da cui ha divorziato nel 2013. Da allora la passione per i toyboy l'ha portata nelle braccia di giovani ed affascinanti “fidanzati”, da Vito Schnabel all'ultima fiamma Sean Friday, 27 anni, batterista della rock band californiana Dead Sara.