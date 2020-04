Demi Moore si fa bionda... irriconoscibile nel teaser di una nuova serie ambientata nel futuro

Le trasformazioni di Demi Moore....Guardala nei suoi diversi look Da video 1 di 28 Instagram 2 di 28 28 di 28 instagram 28 di 28 instagram 28 di 28 instagram 28 di 28 instagram 28 di 28 -afp 28 di 28 instagram 28 di 28 instagram 10 di 28 instagram 11 di 28 instagram 12 di 28 instagram 13 di 28 ipa 14 di 28 ipa 15 di 28 -olycom 16 di 28 instagram 17 di 28 ipa 18 di 28 ipa 19 di 28 instagram 20 di 28 vanity-fair 21 di 28 ansa 22 di 28 ipa 23 di 28 ipa 24 di 28 ipa 25 di 28 instagram 26 di 28 ipa 27 di 28 ipa 28 di 28 leggi dopo slideshow ingrandisci

La serie debutterà il 15 luglio su Peacock, la nuova piattaforma di streaming della NBC, e sarà ambientata in una una società utopistica New London che, a quanto pare, ha raggiunto l'armonia rendendo fuorilegge la monogamia, i soldi, la famiglia, la privacy e l'assunzione di una droga selvaggia chiamata Soma. Ma fuori dalle mura della comunità si trovano le Terre Selvagge, dove Linda è stata esiliata quando rimase incinta. A New London è stata infatti eliminata la necessità del parto creando geneticamente i bambini in un laboratorio. Suo figlio John the Savage, ormai adulto, vorrebbe tornare nella loro patria idialliaca ma Linda lo mette in guardia: "Non c'è dolore lì, John. Nessun timore e io non voglio questo per te...".

Il ritorno di John a New London provocherà il caos e rovescierà tutto ciò in cui la società crede.

L'attrice si è sempre mostrata molto versatile nei suoi ruoli anche in passato. I suoi cambi look sono legati ai suoi film più celebri. Dal caschetto scuro di “Ghost” (1990), alla testa rasata in “Soldato Jane” sette anni dopo. Poi eccola nel 1991 a 29 anni nuda e col pancione sulla cover di Vanity Fair.

LEGGI ANCHE>Bruce Willis "rasa" la figlia Tallulah e il risultato è... il soldato Jane di mamma Demi Moore

Demi non ha mai nascosto di aver ricorso alla chirurgia per inseguire un ideale di giovinezza eterna. Con la maturità e la consapevolezza acquisite però la star di Hollywood ha detto basta ai falsi ideali di bellezza e ha deciso di essere solo se stessa, una splendida e ancora affascinante 57enne.

POTREBBE A CHE INTERESSARTI