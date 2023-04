Demi Moore, sexy sessantenne: in bikini leopardato fa impazzire il web

L'attrice, che l'11 novembre compirà 61 anni, ha postato alcuni scatti su Instagram, mentre prende il sole, sensualmente sdraiata su un divanetto, con il suo adorabile cane Pilaf sul seno, e la Rete va letteralmente in tilt. In un'altra immagine eccola in pantaloncini corti e canottiera accovacciata sulla spiaggia sorridente e solare. Immediati i complimenti dei follower, che hanno lodato la sua bellezza senza tempo e migliaia i like alle foto, a conferma, ancora una volta, che l'età, per alcuni, è del tutto relativa.

L'età è solo un numero Ancora una volta, perchè Demi Moore è molto attiva sui social e ama postare scatti in cui sfoggia la sua impeccabile forma fisica. Da sempre icona di seduzione la star di "Ghost", non smette di sedurre nemmeno a 60 anni.

"A 60 anni mi sento più viva che mai", aveva confessato l'"icona" del cinema Anni 90 in corrispondenza del suo compleanno, in un'intervista a People.

"Non amo essere definita da un numero ma dalla mia esperienza", ha aggiunto: "Hai raggiunto i 59 e stai già pensando: 'Beh, avrò 60 anni'. Sembra molto liberatorio. Quando penso a mia nonna a 60 anni, in un certo senso sembrava essere già rassegnata ad essere vecchia. Ma io mi sento più viva e presente che mai".

Leggi Anche Bruce Willis e Demi Moore diventano nonni: Rumer Willis è incinta

Presto nonna e felicemente fidanzata La diva di Hollywood, protagonista di pellicole memorabili come "Ghost", "Soldato Jane" e "Striptease", presto sarà anche nonna, perchè Rumer infatti, una delle tre figlie, che condivide con Bruce Willis, è in attesa del suo primo bebè. Ma è solo un dettaglio. Il suo fisico resta quello di una trentenne... e anche l'amore le sorride. A giugno dello scorso anno l'attrice ha infatti ufficializzato sui social la sua relazione con Daniel Humm, 46 anni, famoso chef svizzero del ristorante "Eleven Madison Park" di New York. I due hanno ben 13 anni di differenza ma questo non sembra ostacolare la loro love story. I due sono uniti dalla passione per l'alimentazione vegana. Da anni, la Moore segue una rigida dieta vegana cruda, mentre Humm ha eliminato dal suo locale stellato tutti i prodotti di origine animale.

Gli affari di cuore A 18 anni Demi ha sposato il musicista Freddy Moore, da cui ha divorziato nel 1985, mantenendone però il cognome. Dal 1987 al 2000 è stata sposata con l'attore Bruce Willis, da cui ha avuto tre figlie. Nel settembre 2005 ha sposato l'attore Ashton Kutcher. Dopo la separazione annunciata nel novembre 2011, la coppia ha divorziato nel 2013. Ora ha ritrovato la felicità con Daniel Humm.



Un successo planetario "Ghost", "Proposta indecente", "La lettera scarlatta", "Striptease", "Soldato Jane", "Charlie's Angels" sono solo alcuni dei film che hanno proiettato Demi Moore nell'Olimpo delle star di Hollywood negli anni Ottanta e Novanta. Protagonista sulle copertine delle riviste più prestigiose, ha avuto anche l'"onore" di posare per prima nuda con il pancione per "Vanity Fair" facendo così da apripista. Da cover anche il suo look rasato, dovuto ad esigenze di copione per girare il film "Soldato Jane" diventato un simbolo di genderless. Regina della cronaca rosa la bella attrice è stata anche tra le prime a mostrare con orgoglio un fidanzato più giovane, come il famoso "toyboy" Ashton Kutcher, 15 anni meno di lei, che l’attrice ha poi sposato.