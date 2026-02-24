Salerno, il cane insegue per chilometri l'ambulanza con il padrone a bordo

La storia che vi raccontiamo arriva dall'Agro Nocerino Sarnese e ha per protagonisti un uomo senza fissa dimora soccorso nei giorni scorsi dopo la rottura del femore e il suo inseparabile amico a quattro zampe, Diego. A raccontare la vicenda in queste ore sui social è stata Gianna Senatore, presidente dell'associazione zoofila nocerina, che ha spiegato che i due inseparabili amici vivono fianco a fianco da diverso tempo in quel di San Marzano sul Sarno, in provincia di Salerno.