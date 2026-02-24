Salerno, il cane insegue per chilometri l'ambulanza con il padrone a bordo
Diego ha raggiunto l'ospedale ma poi si è perso. È stato ritrovato il giorno dopo a venti chilometri di distanza
Quando il suo padrone è stato caricato in ambulanza non ha esitato un solo istante: si è lanciato all'inseguimento del mezzo diretto in ospedale. Chilometri di corsa, spinto da un legame che non conosce ostacoli: quello tra il cane e il suo padrone.
La storia che vi raccontiamo arriva dall'Agro Nocerino Sarnese e ha per protagonisti un uomo senza fissa dimora soccorso nei giorni scorsi dopo la rottura del femore e il suo inseparabile amico a quattro zampe, Diego. A raccontare la vicenda in queste ore sui social è stata Gianna Senatore, presidente dell'associazione zoofila nocerina, che ha spiegato che i due inseparabili amici vivono fianco a fianco da diverso tempo in quel di San Marzano sul Sarno, in provincia di Salerno.
Nei giorni scorsi il proprietario di Diego viene soccorso dall'ambulanza a seguito di una frattura del femore: quando il mezzo riparte alla volta dell'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore, il cane riesce con uno sforzo incredibile a raggiungere il nosocomio. Lì prova addirittura a entrare al Pronto soccorso, alla ricerca del suo padrone, ma la vigilanza lo ferma.
Dopo tanta fatica Diego si allontana improvvisamente. Ma la storia di questo cucciolone si diffonde e così parte un'autentica gara di solidarietà per ritrovarlo. Le buone notizie arrivano 24 ore più tardi: Diego viene ritrovato da un volontario dell'associazione zoofila nocerina a Castellammare di Stabia, a oltre venti chilometri di distanza dall'ospedale.
Una volta riconosciuto viene recuperato e portato al canile di Nocera Inferiore dove resterà fino a quando il suo padrone non si sarà completamente ripreso.