Pavia, un 28enne cieco: "Nessuno mi affitta una casa perché ho il cane guida"

"Spesso mi viene detto che l'appartamento è stato appena ristrutturato e hanno paura che il cane lo rovini, ma non stiamo parlando di un animale come gli altri. Rudolph è un labrador che fin da quando era un cucciolo viene addestrato per fare il cane guida. Sono esemplari che vengono osservati per individuare ogni comportamento potenzialmente pericoloso e poi selezionati – prosegue Oleg -. Quando studiavo veniva con me in università, mi accompagna se ho delle visite in ospedale, viene con me a lavoro. Sono addestrati apposta per stare in certi contesti senza creare complicazioni. Se non glielo dico io, lui può anche restare fermo nello stesso punto per un giorno intero. In casa non potrebbe fare nulla di male".