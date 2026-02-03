Un professore di inglese all'istituto Russel Newton di Scandicci (Firenze), Jacopo Lilli, 40 anni, è stato escluso da un viaggio di istruzione a Dublino perché cieco. Lo riporta il Corriere Fiorentino. In autunno, si era prospettata la possibilità per una classe di Scienze umane di partecipare a uno stage linguistico, dal 25 febbraio al 3 marzo, alloggiando in famiglie locali. Lilli, su invito di studenti e genitori, aveva fatto richiesta alla dirigente scolastica Anna Maria Abbado di essere tra gli accompagnatori. La preside, spiega il quotidiano, "lo avrebbe" però "depennato dall'elenco degli accompagnatori assegnando la classe ad altri docenti". Il 40enne le avrebbe dunque scritto una mail per chiedere chiarimenti, ma non avrebbe ricevuto risposta. Poi a dicembre la telefonata: "La dirigente spiega la sua decisione facendo riferimento alla 'culpa in vigilando': secondo lei, essendo io cieco, non sarei in grado di garantire la vigilanza sugli studenti all'estero, dove il rapporto previsto è di un docente ogni quindici ragazzi". "Nei viaggi di istruzione il docente deve sottoscrivere una assunzione di responsabilità ai sensi del codice civile e penale. Se dovesse succedere qualcosa, in caso di contenzioso tutti si scaglierebbero contro il docente e contro la scuola. Sarebbe una responsabilità troppo grossa", è la posizione della dirigente.