Mantova, uccide col fucile il cane del vicino: "Voleva aggredire i miei porcellini d'India"
Denunciato dai carabinieri, il 59enne aveva lasciato il cancello aperto: "Era entrato nel mio giardino"
© Enpa
Orrore a Mantova. Spara e uccide il cane del vicino di casa colpevole di "disturbare i suoi porcellini d'India". È accaduto il giorno di San Valentino. Sono intervenuti i carabinieri che hanno sequestrato l'arma: calibro 12. Per lui è scattata anche la denuncia per uccisione di animale.
Il cucciolo incuriosito
La colpa del cane? Quella di essersi avvicinato all'allevamento di porcellini d'India nel giardino dell'uomo, 59 anni residente a Ceresara. Il cucciolo è un cane meticcio, di piccola taglia. Il cancello del cortile era aperto. Su richiesta del padrone del cane, sono intervenuti i carabinieri insieme al personale dell'Ats Valpadaa. I militari hanno sequestrato l'arma e denunciato l'uomo.