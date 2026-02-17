Mantova, uccide col fucile il cane del vicino: "Voleva aggredire i miei porcellini d'India"

Orrore a Mantova. Spara e uccide il cane del vicino di casa colpevole di "disturbare i suoi porcellini d'India". È accaduto il giorno di San Valentino. Sono intervenuti i carabinieri che hanno sequestrato l'arma: calibro 12. Per lui è scattata anche la denuncia per uccisione di animale.