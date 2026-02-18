Viterbo, omicidio ultrà della Lazio: ipotesi della lite scoppiata per la pipì del cane su una scarpa

E il messaggio di Ernesti alla donna, dove, sfogandosi, le avrebbe lasciato intendere che sarebbe finito dietro le sbarre, ma avrebbe fatto fuori l'amico. Infine, sempre secondo quello che avrebbe detto Ernesti all'arrivo degli agenti, Bernabucci, al suo rientro a casa la sera, avrebbe lasciato l'auto accesa nel cortile, con lo sportello aperto, per poi dirigersi verso la sua abitazione, al piano terra, impugnando un coltello. La discussione sarebbe ricominciata, ma i ricordi di Ernesti, secondo la sua versione, si fermerebbero al momento in cui avrebbe visto l'arma: da lì in poi non ricorderebbe più nulla.