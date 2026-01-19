Chieti, tifosi con daspo ritirano un premio del Coni

Sul caso è intervenuto il presidente del Coni Abruzzo, Antonello Passacantando, parlando di "clamore mediatico" e offrendo alcuni chiarimenti. "La targa destinata alla Curva Volpi è stata attribuita alla tifoseria nel suo insieme, e non ai singoli componenti, per l’attaccamento alla società sportiva e per l’impegno sociale e solidale dimostrato nel tempo". Passacantando ha ribadito la buona fede dell’ente e il carattere esclusivamente simbolico del premio, assegnato anche nel ricordo di un giovane prematuramente scomparso. "Dispiace – ha aggiunto – che una cerimonia nata con finalità positive sia stata trasformata in una narrazione che rischia di generare confusione e stigma". Il sindaco della città, Diego Ferrara, ha preferito non commentare.