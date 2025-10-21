Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mondo
alla vigilia del match di champions col psv

Olanda, media: circa 180 tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven

Secondo la polizia locale, il loro comportamento "ha provocato disordini"

21 Ott 2025 - 01:45
© -afp

© -afp

Circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati lunedì sera nel centro di Eindhoven, in Olanda, alla vigilia della partita di Champions League tra il Psv e gli azzurri di Antonio Conte. Secondo la polizia locale, come si legge sul sito olandese De Gelderlander, il loro comportamento "ha provocato disordini".

Leggi anche

Roma, tensione pre-derby fuori dall'Olimpico: lanciati oggetti contro gli agenti | Tajani: bene la linea dura del governo contro i violenti

Scontri sull'A1 tra tifosi, arrestati altri due ultrà della Roma e uno del Napoli

Il folto gruppo di tifosi italiani è stato condotto alla stazione di polizia di Mathildelaan a bordo di tre autobus. Fermati anche quattro sostenitori del Psv.

Ti potrebbe interessare

napoli
olanda

Sullo stesso tema