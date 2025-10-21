Olanda, media: circa 180 tifosi del Napoli arrestati a Eindhoven

Secondo la polizia locale, il loro comportamento "ha provocato disordini"
Circa 180 tifosi del Napoli sono stati arrestati lunedì sera nel centro di Eindhoven, in Olanda, alla vigilia della partita di Champions League tra il Psv e gli azzurri di Antonio Conte. Secondo la polizia locale, come si legge sul sito olandese De Gelderlander, il loro comportamento "ha provocato disordini".
Il folto gruppo di tifosi italiani è stato condotto alla stazione di polizia di Mathildelaan a bordo di tre autobus. Fermati anche quattro sostenitori del Psv.