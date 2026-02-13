Viterbo, ucciso ultrà della Lazio

Giovanni Bernabucci, detto 'la Iena', ultrà della Lazio, è stato ucciso in serata in un appartamento a Viterbo. L'omicida, a quanto si apprende, sarebbe un suo amico, anche lui ultrà della stessa squadra di calcio. L'abitazione si trova in via Strada Santa Barbara nel quartiere di Santa Lucia. Sta seguendo le indagini la squadra mobile e sono al lavoro la polizia scientifica di Roma e di Viterbo. Sul posto la pm Bonocore e il procuratore capo di Viterbo Mario Palazzi.