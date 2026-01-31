La "iena" Nicolò De Devitiis chiede aiuto per il suo labrador malato: "Aiutatemi a capire cosa ha"
Il conduttore rompe il silenzio sui social e chiede aiuto ai follower: notti insonni, visite continue e nessuna diagnosi certa per il suo labrador
L'ansia, la paura e l'impotenza. La "iena" Nicolò De Devitiis ha scelto i social per lanciare un appello accorato ai suoi oltre 800mila follower: il suo cane Dotto sta male e, nonostante giorni di controlli e cure, nessuno è ancora riuscito a capire cosa abbia. "Ho sempre creduto nel potere della condivisione - ha scritto su Instagram - lo stesso che dal niente mi ha portato fino a fare il lavoro che faccio e oggi fino a qui”.
Foto e video del suo labrador accompagnano parole cariche di preoccupazione e stanchezza, ma anche di speranza: "Sono giorni che Dotto piange, si lamenta, respira affannato e cammina male con le gambe posteriori - ha spiegato il conduttore - Lo stiamo portando notte e giorno ovunque, ma ancora non abbiamo una diagnosi certa. Continuiamo a passare le notti in bianco".
Notti insonni e corse all'alba
De Devitiis ha raccontato anche la fatica fisica ed emotiva di queste ore difficili: "Alle 4, alle 5, alle 6 del mattino lo portiamo fuori per distrarlo, poi di nuovo dai veterinari". Un logoramento continuo, alimentato dall'amore profondo per un cane che negli anni è diventato familiare anche per chi lo segue sui social. Da qui l'appello finale, semplice e diretto: "Se qualcuno di voi può sapere anche solo un minimo qualcosa, fatemi sapere. Grazie, scusate lo sfogo e il grido d'aiuto". Parole che hanno colpito nel segno e la solidarietà non è tardata ad arrivare: in poche ore il post è stato sommerso da commenti, condivisioni e messaggi di vicinanza. Consigli, esperienze simili, suggerimenti: la macchina della solidarietà si è subito messa in moto per aiutare Dotto.