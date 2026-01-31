L'ansia, la paura e l'impotenza. La "iena" Nicolò De Devitiis ha scelto i social per lanciare un appello accorato ai suoi oltre 800mila follower: il suo cane Dotto sta male e, nonostante giorni di controlli e cure, nessuno è ancora riuscito a capire cosa abbia. "Ho sempre creduto nel potere della condivisione - ha scritto su Instagram - lo stesso che dal niente mi ha portato fino a fare il lavoro che faccio e oggi fino a qui”.