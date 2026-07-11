Grosseto, l'Assunzione di Maria diventa... assunzione: la gaffe del museo diocesano
Il quadro di Girolamo di Benvenuto del XV secolo diventa "Recruitment of Mary" per un errore di traduzione; il direttore: "Targhette rifatte in economia"
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La crisi del lavoro non risparmia proprio nessuno. Nemmeno i Santi. E così anche la Vergine Maria passa da un'Assunzione all'altra, quella con la "a" minuscola. Colpa di un errore di traduzione, che per qualche giorno ha regalato un po' di pubblicità al piccolo museo diocesano di Palazzo Orsini a Pitigliano (Grosseto).
C'è Assunzione e assunzione
Una turista ha infatti fotografato e postato sui social, la targhetta di un quadro di Girolamo di Benvenuto del XV secolo, dove la "Assunzione di Maria" diventa "Recruitment of Mary". Un'assunzione, ma non in senso religioso, bensì lavorativo. Già, perché il termine recruitment viene utilizzato per una persona che assume un incarico professionale. Un'occasione comunque da celebrare.
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Il caso della targhetta
Scherzi a parte, dal museo provano a dare una spiegazione. La targhetta si trova lì dal 2019 e nessuno prima si era accorto dell'errore. Ma la recente pubblicazione della foto ha scatenato un piccolo caso. "La targhetta si trova lì da quando provvedemmo in economia a rifare le didascalie delle opere - racconta al Tirreno don Marco Monari, direttore del museo - Un intervento realizzato al risparmio come spesso siamo stati costretti a fare".
Errori e blasfemie
La didascalia è stata rimossa e sostituita. Don Monari sottolinea però un altro aspetto della vicenda, che non è stata commentata solo con ironia: "Oltre alle battute c'erano anche blasfemie e parole che non fanno bene al nostro museo - dice il sacerdote - Abbiamo un modulo in cui i visitatori possono lasciare commenti, recensioni e osservazioni. In tutti questi anni non c'è mai arrivata alcuna segnalazione".