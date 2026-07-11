La didascalia è stata rimossa e sostituita. Don Monari sottolinea però un altro aspetto della vicenda, che non è stata commentata solo con ironia: "Oltre alle battute c'erano anche blasfemie e parole che non fanno bene al nostro museo - dice il sacerdote - Abbiamo un modulo in cui i visitatori possono lasciare commenti, recensioni e osservazioni. In tutti questi anni non c'è mai arrivata alcuna segnalazione".