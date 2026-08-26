Carburanti, dal Cdm ok proroga del taglio delle accise sul diesel

Critico il Codacons, che sottolinea - tra le altre cose - come siano mancanti interventi sulla benzina, definendo il taglio delle accise sul gasolio "una misura annacquata che scontenta tutti gli automobilisti e non risolve l'emergenza in corso". Il prezzo medio del gasolio, ricorda l'associazione, ha infatti ampiamente superato il record storico toccato nel 2022 e sulle autostrade, al servito, si raggiungono punte superiori ai 2,7 euro al litro in diversi impianti. Da inizio luglio il diesel costa ben 23,8 centesimi al litro in più, con un aggravio da quasi 12 euro a pieno, "a dimostrazione di come un taglio di appena 17 centesimi di euro sia del tutto insufficiente e inadeguato".