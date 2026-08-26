Se il gasolio è caro come champagne, l'auto diventa elettrica (anche ibrida) e parla cinese

Da gennaio la crescita è del 37%. Le plug-in hybrid sono aumentate del 15% nel mese e del 24% nei primi sette mesi, mentre le full hybrid hanno segnato rispettivamente +9% e +14%. La corsa all'elettrificazione avviene mentre il costo dell'energia torna a essere una variabile centrale per famiglie e imprese: secondo l'IEA, la crisi delle forniture e gli elevati prezzi dei carburanti stanno già riducendo la domanda mondiale di petrolio, mentre le tensioni in Medio Oriente e gli attacchi alle infrastrutture energetiche russe mantengono sotto pressione il mercato dei prodotti raffinati.



Parallelamente avanza la Cina: a luglio i marchi cinesi hanno raggiunto una quota record dell'11,2% del mercato europeo, con vendite in aumento del 107% rispetto allo stesso mese del 2025. Leapmotor cresce del 294%, Xpeng del 270%, Chery – considerando anche Omoda e Jaecoo del 202%, mentre BYD, insieme a Denza, segna +150%. Geely aumenta le vendite del 21%, ma il suo marchio principale passa da appena 168 immatricolazioni nel luglio 2025 a 4.508 un anno dopo.